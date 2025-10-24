Тюнеры из США сделали кабриолет из «Гелендвагена»

Американская компания Expedition Motor Company, специализирующаяся на модификации и реставрации автомобилей, презентовала проект, основанный на Mercedes-Benz G-Class. Этот внедорожник с удлиненной колесной базой и отсутствием крыши оценивается в $235 тысяч, передает autopilot.ru.

© Expedition Motor Company

© Expedition Motor Company

Тюнеры из EMC сняли крышу с «Гелендвагена», оставив центральные стойки, и добавили на корме трубчатый каркас, под которым расположились два пассажирских дивана вместо багажного отсека. Автомобиль оборудован мягким тентованным верхом и откидным лобовым стеклом.

© Expedition Motor Company

В «сердце» этого автомобиля расположен 3,0-литровый шестицилиндровый дизельный двигатель Mercedes-Benz OM606a с турбонаддувом, который развивает мощность 275 лошадиных сил и крутящий момент 474 Нм. Тюнеры также предлагают установить двигатель LS3 V8 от General Motors, который способен выдавать 430 л.с.

© Expedition Motor Company

