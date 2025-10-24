Анонсирован старт продаж Geely Galaxy Starshine 6

30 октября в Китае начнется продажа нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6. Автомобиль уже доступен для предзаказа по цене от 85,8 до 112,8 тысяч юаней (эквивалентно примерно 1–1,3 млн рублей), сообщает carnewschina.com.

© Geely

Модель обещает занять место среди самых экономичных автомобилей в своем сегменте. Автомобиль, в котором угадываются черты Mercedes, имеет размеры 4806 х 1886 х 1490 мм, колесную базу 2756 мм и весит от 1505 до 1580 кг, в зависимости от комплектации. В основе его лежит новейшая гибридная установка Thor EM-i, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 112 л.с. и электромотора на 163 л.с.

© Geely

Geely представит две версии автомобилей с разными типами батарей. В обоих случаях будут использоваться литий-железо-фосфатные аккумуляторы от компании CALB-Tech, которые имеют емкость 8,5 и 17 кВт·ч.

Эти батареи обеспечивают запас хода на электричестве до 60 и 125 километров соответственно (по циклу WLTC). Средний расход топлива в гибридном режиме варьируется от 3,75 до 3,85 литров на 100 километров. Максимальная скорость автомобилей составляет 180 километров в час.