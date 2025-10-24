Анонсирован старт продаж Geely Galaxy Starshine 6
30 октября в Китае начнется продажа нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6. Автомобиль уже доступен для предзаказа по цене от 85,8 до 112,8 тысяч юаней (эквивалентно примерно 1–1,3 млн рублей), сообщает carnewschina.com.
Модель обещает занять место среди самых экономичных автомобилей в своем сегменте. Автомобиль, в котором угадываются черты Mercedes, имеет размеры 4806 х 1886 х 1490 мм, колесную базу 2756 мм и весит от 1505 до 1580 кг, в зависимости от комплектации. В основе его лежит новейшая гибридная установка Thor EM-i, состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 112 л.с. и электромотора на 163 л.с.
Geely представит две версии автомобилей с разными типами батарей. В обоих случаях будут использоваться литий-железо-фосфатные аккумуляторы от компании CALB-Tech, которые имеют емкость 8,5 и 17 кВт·ч.
Эти батареи обеспечивают запас хода на электричестве до 60 и 125 километров соответственно (по циклу WLTC). Средний расход топлива в гибридном режиме варьируется от 3,75 до 3,85 литров на 100 километров. Максимальная скорость автомобилей составляет 180 километров в час.