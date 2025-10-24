Покупка кроссовера Seres в России стала менее выгодной

Дистрибьютор Seres второй раз за месяц снизил «выгоды по специальной акции» при покупке китайского гибридного кроссовера M7 на 5,9-7% в зависимости от комплектации. Об этом пишут «Автоновости дня».

© AITO SERES

По данным издания, в октябре дистрибьютор марки Seres (АО «МБ Рус») уже уменьшал «выгоды по специальной акции» на флагманский M7 на 300 — 600 тыс. рублей, а на «младший» М5 — на 100 тыс. рублей.

«Это фиксированная выгода, предоставляемая клиенту при покупке автомобиля. На базовую комплектацию Pro она теперь составляет 900 тыс. рублей, а на топовую версию Max — 300 тыс. рублей», — отмечает издание.

Таким образом, кроссовер Seres M7 подорожал, так как комплектация Pro с учетом уменьшения «выгоды» стоит 6 090 000 рублей, а автомобиль в исполнении Max - 7 190 000 рублей.

Напомним, кроссовер Seres M7 является экспортной версией модели Aito M7. В варианте для российского рынка есть полноценный «зимний пакет» с подогревами сидений первых двух рядов, заднего стекла, руля и форсунок стеклоомывателя. При этом ДВС в кроссовере работает только в режиме генератора для подзарядки питающей тяговой батареи, а в движение он приводится двумя электромоторами с суммарной отдачей 439 л. с..

Ранее китайские автомобили бренда Aito добрались до Парижского автосалона своим ходом, путешествие заняло 38 дней, за которые они проехали через 12 стран. В РФ бренд известен как Seres Aito. Он официально представлен на отечественном рынке, в том числе и моделями, принимавшими участие в автопробеге до Парижа - M5, M7 и M9.