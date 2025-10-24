Стало известно, когда продажи седельных тягачей войдут в «норму»

Сегмент седельных тягачей переживает серьезный спад. За первые 9 месяцев текущего года наблюдается снижение на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

© Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

На первый взгляд, это может показаться катастрофой. Однако, как известно, все относительно, отметил специалист. По словам Целикова, его коллеги и журналисты часто спрашивают, когда рынок вернется к прежним показателям. Он опубликовал график. Эксперт отметил, что на этой схеме «среднее чуть завышено».

«Глядя на график и рисуя на нем карандашами, думаю что ответ такой. Рынок придет в нормальное состояние после того, так красная и синяя области сравняются по размеру.<...> Можно эту планку опустить ближе к 2500, что будет соответствовать среднему значению за 2017-2021 гг», — написал Целиков.

Ранее он заявил, что импорт тяжелых грузовых автомобилей (HCV) сократился до минимума — на 92%. Согласно статистике, в предыдущие два года в Россию активно ввозили HCV — почти 200 тысяч единиц. Теперь же наступила пауза — с января по сентябрь 2025 года было ввезено лишь 4 759 подобных транспортных средств.