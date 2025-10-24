Раскрыта стоимость автокредитов после снижения ключевой ставки

Решение Центрального банка о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 16,5% представляется вполне ожидаемым. Этот шаг демонстрирует осмотрительный подход регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, заявила «Автостату» директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова.

Собеседница отметила, что для рынка автокредитования это прогнозирует сохранение текущих условий. По ее словам, банки, скорее всего, оставят ставки без существенных изменений или незначительно их снизят.

Конова считает, что средняя процентная ставка по автокредитам на новые автомобили останется в пределах около 10% годовых с учетом программ государственной поддержки. Для автомобилей с пробегом ставки будут находиться на уровне 22-23%.

Директор департамента подчеркнула, что на рынке ожидается сохранение спроса до конца года на автокредиты после взрывного роста, в том числе кредитных продаж автомобилей в сентябре – октябре перед введением утильсбора и на фоне маркетинговых предложений от автопроизводителей и дилеров.

По ее мнению, до конца года рынок продолжит постепенное восстановление, но темпы роста будут умеренными до появления новых сигналов о возможном смягчении политики ЦБ и общей стабилизацией цен на рынке.