Возрождённая «Волга», масштабный отзыв АвтоВАЗа, отмена отсрочки утильсбора и другое. Итоги недели

Отсрочка утильсбора снова под вопросом, АвтоВАЗ запустил масштабную отзывную кампанию Lada XRay, сотни автосалонов китайских марок закрылись, а спрос на подержанные машины демонстрирует внушительный рост. Эти и многие другие важные события — в подборке главных новостей прошедшей недели.

© laowaika/Shutterstock

Минпромторг рассеял слухи об отсрочке повышенного утильсбора

Минпромторг России выступил с опровержением отсрочки утильсбора. Ранее сообщалось, что новый утильсбор может вступить в силу с 1 декабря только для автовладельцев, оплативших покупку ТС за рубежом до 12 сентября. За все автомобили, купленные позже этой даты, якобы будет необходимо платить повышенный утильсбор уже с 1 ноября.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В министерстве сообщили, что подобная информация не соответствует действительности. Новый механизм расчёта ставки утилизационного сбора на автомобили если и будет отсрочен, то полностью. Планов по отсрочке постановления для отдельной категории импортёров нет, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

АвтоВАЗ отзывает крупную партию Lada XRay

Росстандарт опубликовал подробности новой отзывной кампании АвтоВАЗа. Завод дооснастит недостающим оборудованием 8 209 автомобилей Lada XRay, которые были выпущены с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года.

© АВТОВАЗ

Попавшие под отзыв машины обзаведутся блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Отзывная кампания проводится бесплатно для владельцев автомобилей.

Почти 500 китайских автосалонов закрылись с начала 2025 года

За девять месяцев текущего года общее количество дилерских центров в стране уменьшилось до 4 036. Прекратили работу 638 автосалонов, а открылось 513. Таким образом, суммарное количество дилерских центров уменьшилось на 125 единиц.

© Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Львиная доля прекративших работу точек продаж — это автосалоны китайских брендов. На них приходится 491 закрытое заведение. Параллельно заработали 403 новых «китайских» дилерских центра.

Россияне стали чаще покупать подержанные машины

За сентябрь 2025-го на вторичном авторынке было реализовано 553,3 тысячи легковых автомобилей. Это выше показателя сентября 2024 года на 4,5 %. При этом по сравнению с августом 2025 года продажи на «вторичке» снизились на 2,1%.

Аналитики авторынка отмечают, что в структуре сентябрьских продаж б/у легковушек 26,3% пришлось на модели отечественного производства, 26,1% — на японские марки, а на корейские и немецкие — 13,6% и 13,5% соответственно. Подержанных «американцев» было продано 6,9%, «китайцев» — 4,8%, «французов» — 4,5%, чешских машин — 2,2%. Прочие марки суммарно заняли чуть более 2% вторичного рынка.

Корейская марка KGM (бывший SsangYong) отложила локализацию авто в России до 2026 года

На минувшей неделе стало известно о переносе старта локализации в России автомобилей корейской марки KGM. Он сдвигается на 2026 год. Официальные причины задержки не известны.

© KGM

Напомним, что завод «Автотор» в Калининграде намеревался приступить к выпуску автомобилей KGM уже этой осенью. При этом конкретный список моделей, планируемых к производству на российской территории, так и не был озвучен.

Марка KGM — единственный на данный момент иностранный автобренд не китайского происхождения, который официально продаёт свои модели на российском рынке.

В сеть «слили» внешность новой модели возрожденной марки «Волга»

На минувшей неделе был обнародован видеоролик, в котором засветилась внешность вновь возрождённой «Волги». На радиаторной решётке машины установлен фирменный логотип с оленем, а на колёсных дисках нанесены надписи Volga. Что за машина легла в основу возрождённой «Волги» — читайте в нашем материале.

© t.me/tagazvip

Huawei зарегистрировал в России автобренд Stelato

Российский Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировал заявку китайского производителя микроэлектроники Huawei на товарный знак Stelato.

Судя по материалам ФИПС, изученным «Рамблер/авто», исключительные права на этот знак будут закреплены за китайской корпорацией вплоть до 24 января 2035 года. Huawei получил право выпускать в России под маркой Stelato легковые автомобили любых типов, а также изготавливать автомобильные кузова, ступицы, шасси, колёса и сиденья.

За 2025 год в России продан один миллион новых автомобилей

С января по вторую половину октября 2025 года россияне приобрели порядка миллиона новых легковых автомобилей. Статистика свидетельствует о лидерстве Lada.

С начала текущего года порядка 258 тысяч машин этой марки встали на учёт ГИБДД. На втором месте оказался бренд Haval с 125,7 тысячами зарегистрированных автомобилей. Третье место у Chery с результатом в 92,5 тысячи регистраций.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Автозапчасти могут резко подорожать летом 2026-го

Эксперты предупредили о существенном росте цен на запчасти уже к лету будущего года. Подорожание ожидается в пределах 5–25% в зависимости от категории продукции. Оно будет вызвано введением обязательной маркировки ряда видов автотоваров через государственную систему «Честный знак». А также с запланированным на 2026 год ростом НДС до 22%.

Сейчас обязательной маркировке подлежат шины, моторные масла, антифризы, тормозные жидкости и смазки. В ближайшее время к этому списку присоединятся фильтры, свечи зажигания, стёкла, тормозные диски, колодки, колёса, а также двигатели внутреннего сгорания, генераторы и подшипники.

В правительстве пообещали стабилизировать рынок топлива

Вице-премьер Александр Новак пообещал, что в ближайшее время топливный рынок будет обеспечен оптимальными запасами бензина и дизеля. Благодаря этому риски перебоев поставок и резкого роста цен на АЗС будут купированы.

© Elena Mayorova/Global Look Press

Кроме того, вице-премьер отметил, что отмечавшийся в последнее время в стране повышенный сезонный спрос на топливо уже пошёл на спад. «Для нас главная задача — физическое наличие (топлива. — Прим. ред.), чтобы цены были на уровне инфляции», — отметил Новак.