Маленький Land Cruiser, юбилейный Rolls-Royce и уникальный Ferrari: главные автоновинки недели

Прошедшие семь дней оказались не очень богаты на автомобильные премьеры, а почти все представленные за это время новинки адресованы состоятельной аудитории.

© Toyota

Toyota Land Cruiser FJ

В гамме моделей Toyota появился новый внедорожник. Компактный Land Cruiser FJ стал трибьютом одновременно и к Toyota Land Cruiser J40 из 60-х, и к Toyota FJ Cruiser из нулевых. В дизайне кузова можно увидеть отсылки к обоим предшественникам, а интерьер выполнен в общекорпоративном стиле всех современных машин японской марки.

© Toyota

Технически новинка унифицирована с пикапом Toyota Hilux и внедорожником Toyota Fortuner, у которых заимствована платформа IMV. Заявлен бензиновый 2,7-литровый атмосферный двигатель отдачей 163 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Есть также подключаемый полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Пока Land Cruiser FJ будет эксклюзивом для стран Азии и Латинской Америки.

© Toyota

Porsche Macan Electric GTS

Электрический кроссовер получил новую модификацию, которая уже стала привычной для моделей Porsche. В гамму нового Macan добавили «драйверскую» версию GTS. Новинку позиционируют в линейке между Macan 4S и флагманским Macan Turbo, хотя технически Macan GTS идентичен последнему, но двухмоторную силовую установку дефорсировали до 571 л.с.

© Porsche

Macan GTS также оснастили пневмоподвеской с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом, спортивными амортизаторами и перенастроенными стабилизаторами поперечной устойчивости. Визуально новинка выделяется затемнённой оптикой, новым аэродинамическим обвесом с чёрным декором, особой графикой цифровой панели приборов и новыми вариантами отделки.

Rolls-Royce Phantom Centenary Private Collection

Британская марка в честь 100-летия модели Phantom представила лимитированную версию Centenary Private Collection из 25 эксклюзивных седанов. Заводские специалисты работали над машиной на протяжении трёх лет, находясь в постоянном поиске источников вдохновения для новинки. Особенностью машины стало широкое применение золота в отделке салона, а также накапотный маскот «Дух экстаза» в стиле модели 1925 года, также сделанный из драгоценного металла.

© Rolls-Royce

Кузов окрашен в сочетание белого и чёрного цветов с примесью стеклянных хлопьев цвета шампанского, салон отделан уникальной тканью с многослойным вышитым и напечатанным узором. В рисунке скрыты знаковые для Rolls-Royce Phantom географические точки, именитые владельцы и особые экземпляры машины. «Звёздное небо» на потолке и деревянные декоративные панели также несут на себе особую гравировку.

Bentley Flying Spur Anniversaries

Bentley отмечает в 2025 году аж три юбилея — 60-летие T-Series, первого Bentley с несущим кузовом, 40-летие Turbo R, ознаменовавшего возрождение марки, и 20-летие Flying Spur, первого седана Bentley, способного разогнаться до 200 миль в час. В честь каждой из машин придворное ателье Mulliner построило три уникальных седана Bentley Flying Spur последнего поколения.

© Bentley

680-сильный гибрид Flying Spur Azure отдаёт дань уважения T-Series эксклюзивным цветом Shell Grey, особыми 22-дюймовыми колёсами, хромированным декором в стиле исторической модели и серо-голубой кожей в интерьере.

Flying Spur Speed с 782-сильной бензо-электрической силовой установкой посвящён оригинальному Turbo R, отсылая к нему особыми колёсами, цветом Brooklands Green с полосой оттенка Monaco Yellow, коричнево-зелёной кожей в салоне.

Модели Continental Flying Spur W12 посвящён ещё один Flying Spur Speed в цвете Cypress с полоской цвета Saddle на карбоновом обвесе и двухцветной обивкой салона со специально созданным для этого седана зелёным оттенком кожи.

Ferrari SC40

Итальянцы построили в единственном экземпляре спорткар Ferrari SC40. Он создан на базе купе Ferrari 296 GTB с 830-сильной гибридной силовой установкой. В его основе 3,0-литровый V8 и 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с интегрированным в неё электромотором. Агрегаты исходной модели остались неизменными, но вот кузов гибридного купе под эксклюзивную машину был переделан полностью.

© Ferrari

Источником вдохновения послужил культовый Ferrari F40, к которому отсылают угловатый передний бампер, характерные треугольные воздухозаборники по бортам и массивное антикрыло. Автомобиль, получивший особые колёса, окрашен в уникальный белый цвет, созданный специально под этот проект. Салон же практически не поменялся, не считая расширенного декора с углепластиком и комбинированной чёрно-красной отделкой из алькантары и ткани.