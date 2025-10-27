Снижение до 30%: трехлетние Haval ощутимо подешевели в России

Трехлетние автомобили Haval в России подешевели на 11-30% в зависимости от модели. Об этом сообщил портал 110km.ru со ссылкой на данные собственных подсчетов и анализ объявлений.

В частности, Haval F7 потерял в цене 24%. Если в октябре 2024 года за автомобиль 2022 года выпуска просили в среднем 2,38 млн рублей, то теперь цены у продавцов упали — к сентябрю 2025 года они достигли отметки в 1,8 млн рублей. У Haval F7x дела обстоят несколько лучше — он подешевел на 11%, с 2,41 млн рублей до 2,14 млн рублей за год.

У бюджетного кроссовера Haval Jolion общее падение составило 20%, однако динамика выглядит более интересной. Если в октябре 2024 года его цена составляла чуть более 2 млн рублей, то к январю 2025 года она выросла почти до 2,2 млн рублей, а уже к сентябрю упала — до 1,6 млн рублей.

Кроссоверов Haval Dargo лишился примерно 21% стоимости — снижение составило с 2,78 млн рублей в октябре 2024 года до 2,19 млн рублей в сентябре 2025 года. Haval H9 за этот же период подешевел сильнее всех: на 30%, с 3.2 до 2,29 млн рублей.