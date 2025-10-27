Стало известно о перспективах нового электрокроссовера Evolute i-JOY

До конца текущего года в дилерской сети появятся первые электрокроссоверы Evolute i-JOY нового поколения. Об этом заявил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей компании «РОЛЬФ», передает агентство «Автостат».

© Evolute

По словам собеседника, новый кроссовер будет доступен в наиболее доступном ценовом сегменте, став при этом первой моделью для входа бренда Evolute на рынок. Как уточнил он, новое поколение Evolute i-JOY, по оценкам специалистов бренда, вероятно, займет до четверти общего объема продаж марки.

По мнению Иванова, технические характеристики модели, оснащение и дополнительные функции позволят ей успешно конкурировать в массовом сегменте. Ожидается, что основными соперниками новинки станут кроссоверы B-сегмента (B-SUV), производимые на территории России.

Эксперт подчеркивает, что среди главных достоинств нового i-JOY выделяются системы помощи водителю, полный набор электрических опций (включая подогрев сидений, руля, лобового стекла, вентиляцию водительского сиденья и атмосферную подсветку салона), а также полностью оцинкованный кузов.

Evolute i-JOY — электрический кроссовер на платформе Quantum S3. Двигатель мощностью 163 л.с. разгоняет до 100 км/ч за 8 секунд. Быстрая зарядка батареи 51,87 кВтч — 18 минут с 30% до 80%. Запас хода — до 471 км по циклу CLTC.

Габаритные размеры модели составляют 4 306 мм в длину, 1 868 мм в ширину и 1 645 мм в высоту. Колесная база равна 2 715 мм. Объем багажного отделения достигает 500 литров.