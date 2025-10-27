Названы самые дешевые новые пикапы на российском рынке

Несмотря на падение продаж новые пикапы кузовом все еще пользуются спросом среди россиян. Портал «Автоновости дня» назвал самые дешевые пикапы, которые можно приобрести на российском рынке.

Первое место занял УАЗ «Пикап» — в комплектациях 2025 года выпуска его можно приобрести по цене от 1 млн 860 тысяч рублей. Автомобиль оснащается 2,7-литровым атмосферным мотором на 150 л.с., который работает в паре с «механикой» и подключаемым полным приводом. Клиренс — 210 мм. Объем багажника с крышкой составляет 1400 литров, а с кунгом — 2700 литров.

Второе место занял выпускаемый на калининградском «Автоторе» AmberTruck Work — его можно приобрести по цене от 2 млн 229 тысяч рублей. Машина представляет собой близнеца китайского JMC Vigus и производится с 2,5-литровым турбодизелем с «механикой», подключаемым полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. Клиренс — 200 мм, а грузоподъемность достигает 900 кг.

Третье место занял Dongfeng DF6. Модель 2023 года в базовой версии Comfort продается по цене в 2 млн 350 тысяч рублей. В начальной версии имеется 2,5-литровый турбодизель мощностью 136 л.с., который работает в связке с механической коробкой передач и полным приводом. Клиренс составляет 220 мм.

Также за сравнительно небольшую стоимость можно приобрести JAC T8 (2 млн 449 тысяч рублей), Sollers ST6 (2 млн 630 тысяч рублей), JAC T8 Pro (2 млн 699 тысяч рублей), Sollers ST8 (2 млн 870 тысяч рублей). Замыкают список Great Wall Poer Kingkong за 3 млн 99 тысяч рублей и JAC T9 за 3 млн 499 тысяч рублей.

