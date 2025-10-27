Составлен портрет типичного автолюбителя в 2025 году

Специалисты экосистемы Сбера для автолюбителей совместно с сервисом каршеринга Ситидрайв изучили привычки и запросы современных водителей, составив на основе проведенного анализа портрет среднестатистического российского автолюбителя.

© Olezzo/Shutterstock

В ходе исследования выяснилось, что владельцы личных автомобилей примерно 1-2 раза в месяц используют каршеринг. Сервисом поминутной аренды машины обычно пользуются в командировках, на время ремонта собственного автомобиля и в поездках до или от точек, требующих смены нескольких видов транспорта.

Почти ежедневно водители пользуются навигатором, и примерно раз в неделю посещает АЗС, выбирая самые выгодные предложения и удобный маршрут к заправке.

Кроме того, автовладельцы ежемесячно проверяют штрафы и не реже раза в месяц оплачивает платные парковки, если они есть в городе.

Раз в год автомобилист заезжает на сервис и проходит техническое обслуживание машины — половина водителей выбирает проверенную СТО или некоторые работы делает самостоятельно. Вторая половина водителей пользуется услугами официальных дилеров.

© f.t.Photographer/Shutterstock

Что касается каршеринга, то в Ситидрайве каждый автомобиль в день в среднем проводит шесть поездок, а каждый пользователь сервиса в среднем совершает 2–3 поездки в неделю. Чаще всего машины бронируют у вокзалов, аэропортов и торговых центров.

По будням больше всего поездок предсказуемо совершается в утренние и вечерние часы, а в выходные пик поездок приходится на день и вечер. Ночами каршерингом пользуются реже, чем днём — количество дневных поездок превышает ночные в 6,5 раз.

В Москве и Санкт-Петербурге каршеринг используют чаще, но для коротких поездок, а в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Краснодаре реже, но для более длинных маршрутов. В курортном Сочи машины арендуют преимущественно летом и зимой, когда водители активно перемещаются между курортными и горнолыжными локациями.

© Ситидрайв

Раздел «Авто» в СберБанк Онлайн также становится всё более интересным для современных водителей, которые чаще пользуются возможностью заранее найти и оплатить шиномонтаж или заправку.

Пользователи также получают детализированную информация о штрафах с камер фото- и видеофиксацией, ищут нужную информацию и обращаются к сервисам помощи на дорогах. Кроме того, автолюбителям нужен быстрый доступ к техническим параметрам своего автомобиля — размеру колёс, объёму бака, типу топлива и т.д.