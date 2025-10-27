Обновленный седан Stelato S9 с системой Huawei ADS выйдет в ноябре

Stelato, совместный бренд Huawei и BAIC Group, в ноябре представит свой обновленный седан S9 после первоначального запуска модели в августе 2024 года. Об этом сообщает CnEVPost.

© Stelato

Стоимость текущей модели Stelato S9 начинается от 309 800 юаней (43 500 долларов). Автомобиль ориентирован на сегмент седанов премиум-класса.

Компания Stelato объявила о своих планах 27 октября, опубликовав два изображения обновленного S9. Они продемонстрировали, что модель впервые получит собственный логотип. Ни одна из моделей бренда (седан S9 и универсал S9T) ранее не имела логотипа, вместо этого на решетке радиатора размещалось название Stelato.

Представительский седан S9 имеет длину в 5160 миллиметров, ширину в 1987 миллиметров и высоту в 1486 миллиметров. Его колесная база составляет 3050 миллиметров.

Сейчас Stelato S9 предлагается в трех комплектациях аккумуляторного электромобиля (BEV) и трех вариантах электромобиля с увеличенным запасом хода (EREV).

В сентябре в китайских соцсетях начали распространяться «шпионские» фотографии обновленного Stelato S9, а некоторые блогеры указали, что модель по-прежнему будет предлагаться как в версии BEV, так и в версии EREV. Отмечалось, что обновленная модель получила умную систему помощи водителю Huawei Qiankun ADS 4, включающую четыре LiDAR-сенсора, 4D-радар миллиметрового диапазона и 36 высокоточных датчиков.