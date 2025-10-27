В России подоражали автомобили марки Geely

Компания Geely обновила цены на три своих модели в России. Кроссоверы Monjaro и Cityray подорожали на 30 тысяч рублей во всех комплектациях.

© Geely

Geely Okavango 2025 также получил прибавку в 30 тысяч рублей, и сейчас он представлен в единственной комплектации Flagship, следует из информации, опубликованной на сайте производителя.

Компания не изменяла рекомендованные розничные цены, но сократила размеры скидок. Для модели Cityray скидка уменьшилась с 50 до 20 тысяч рублей, аналогично и для Okavango. Скидка на Monjaro снизилась с 260 до 230 тысяч рублей.

Цена на Geely Monjaro 2025-го модельного года варьируется от 4,12 до 4,622 миллионов рублей. Стоимость Cityray 2025 варьируется от 2,68 до 3,069 миллиона рублей. Geely Okavango 2025 предлагается по цене от 3,504 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что 30 октября в Китае начнется продажа нового гибридного седана Geely Galaxy Starshine 6. Автомобиль уже доступен для предзаказа по цене от 85,8 до 112,8 тысяч юаней (эквивалентно примерно 1–1,3 млн рублей).

Модель обещает занять место среди самых экономичных автомобилей в своем сегменте. Автомобиль, в котором угадываются черты Mercedes, имеет размеры 4806 х 1886 х 1490 мм, колесную базу 2756 мм и весит от 1505 до 1580 кг.

Обзор и тест-драйв нового Jetour T1