В Hongqi объяснили проблемы с регистрацией машин в России

Китайская компания Hongqi объяснила проблемы с регистрацией своих машин в России, особо отметив, что все официально ввезенные автомобили соответствуют требованиям законодательства. Об этом пишет Quto.

© Haggardous50000/Shutterstock

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в ГИБДД отказалась ставить на учет в России около тысячи китайских автомобилей Hongqi. Причиной возникшей ситуации стала табличка с VIN-номером, которая, по мнению инспекторов, не соответствует техническому регламенту. В итоге машину отправляют на экспертизу, которую владельцы ждут месяцами.

«Официально импортированные автомобили Hongqi изготовлены и ввезены в Российскую Федерацию с соблюдением всех применимых требований», — заявили в российском офисе Hongqi.

В компании отметили, что таблички находятся в удобном для считывания месте, не снимаются без применения специального инструмента, а сделанные в виде наклеек, разрушаются при попытке демонтажа.

«Сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией и не видим объективных причин в отказе от постановки автомобиля на учет. Мы ведем взаимодействие с государственными органами по данному вопросу», — пояснили Hongqi.

Напомним, что за девять месяцев 2025 года в России продали около 3000 автомобилей Hongqi.

