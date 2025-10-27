Компания Great Wall представил новый мотоцикл в стиле Harley-Davidson

Новый китайский мотоцикл Great Wall Souo Cruise S2000C уже доступен для заказа.

© Great Wall Souo Motorcycle

Байк представлен в двух версиях: базовая модель стоит 189 800 юаней (приблизительно 2,15 млн рублей), а топовая — 218 800 юаней (около 2,5 млн рублей), сообщает ixbt.com.

Этот мотоцикл может составить конкуренцию крупным круизерам от Harley-Davidson. Компания Great Wall недавно представила гранд-турер Souo S2000, который внешне напоминает флагманские модели Harley-Davidson и Honda Gold Wing GL1800.

Оба мотоцикла отличаются идентичной технической начинкой, что делает их близкими по характеристикам. Дизайн Souo S2000, выполненный в олдскульном стиле, гармонично сочетается с современными элементами освещения, что придает ему уникальный и привлекательный внешний вид. В октябре прошлого года цена на Souo S2000 варьировалась от 218 880 до 288 800 юаней, что свидетельствует о его популярности и востребованности на рынке.

© Great Wall Souo Motorcycle

Этот новейший круизер оборудован 8-цилиндровым 2-литровым горизонтально-оппозитным двигателем, развивающим мощность в 154 лошадиные силы. Он способен достигать скорости до 200 км/ч, однако электроника ограничивает его максимальную скорость. Средний расход топлива составляет 5,88 литра на каждые 100 километров пути. Снаряженная масса мотоцикла равна 427 килограммам, а его трансмиссия представляет собой 8-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Мотоцикл оснащен современной 12-дюймовой виртуальной приборной панелью, системой навигации, рулевым управлением с подогревом и кнопкой запуска двигателя.