Эксперты назвали самые надежные автомобили 2025 года

Эксперты британского портала WhatCar опубликовали список самых надежных автомобилей 2025 года. Согласно их исследованию, наиболее беспроблемными авто оказались машины марки Honda — их рейтинг надежности составил 96,6%.

Отмечается, что занять первое место японскому бренду помогли Honda Civic, HR-V и Jazz. Кроме того, владельцы Honda в целом редко сталкиваются с поломками и во всех случаях их оплачивает производитель.

На втором месте оказался британский бренд Mini, принадлежащий BMW. Его надежность составила 96,4%. Третье место занимает японская Suzuki с показателем в 95,7%. Последующие два места заняли Toyota и Vauxhall — их надежность составила 95,2 и 95,1% соответственно.

В десятку лучших также вошли BMW (94,6% надежности), Tesla (94,5%), Kia (94,4%), Lexus (94,2%) и Citroen (93,9%). В антилидерах оказались MG с результатом в 88,9%, Nissan с результатом в 89,9%, а также Fiat — 90,1%.

