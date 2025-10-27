Названа новая дата выпуска обновленного седана Zeekr 007

Китайский производитель электромобилей Zeekr отложил выпуск обновленного седана 007 на второй квартал 2026 года. Об этом сообщает CnEVPost.

Первый Zeekr 007 был выпущен в декабре 2023 года, а его последнее обновление состоялось в августе 2024-го. CnEVPost отмечает, что об изменении планов по 007 стало известно после интенсивного выпуска новых моделей Zeekr в течение последнего месяца.

Текущая модель Zeekr 007 построена на базе высоковольтной архитектуры 800 В и демонстрирует запас хода до 870 километров по китайскому стандарту измерения расхода энергии - CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

По словам представителей компании, седан может заряжаться с десяти до 80 процентов всего за 10,5 минуты и разгоняться с нуля до ста километров в час за 2,84 секунды.

В августе в Zeekr объявили о планах обновить четыре модели к концу года: речь шла о Zeekr X SUV, Zeekr 007, Zeekr 001 и Zeekr 7X SUV. Отмечалось, что обновленный Zeekr 007 получит доработки интерьера и кузова, сохранив систему помощи водителю, аккумулятор и трансмиссию.

В конце сентября компания представила гибридный внедорожник Zeekr 9X - первую гибридную модель бренда. Одиннадцатого октября была представлена обновленная модель Zeekr 001, оснащенная более мощной силовой установкой и сверхбыстрой зарядкой. Двадцатого октября стартовали предварительные продажи обновленной модели Zeekr 7X, выход которой на рынок запланирован на 28 октября.