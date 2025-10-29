Водителей поздравили с Днем автомобилиста необычным способом

«Поздравляем тех, кто рулит и выбирает всё для авто», — вот такое яркое и креативное поздравление появилось на цифровых фасадах и билбордах по всей стране.

© Сбер

Для настоящего автолюбителя машина — не просто средство передвижения, а источник радости, ярких эмоций и ощущения свободы. Точно такое же настроение у автомобилистов создавали яркие визуальные образы в креативном поздравлении на билбордах.

Лучезарные улыбки и неподдельное удовольствие от вождения на лицах героев привлекали внимание автомобилистов и создавали особую атмосферу в последнее воскресенье октября в честь Дня автомобилиста.

© Сбер

Именно такой беззаботной и радостной делает жизнь автомобилиста и новый раздел «Авто» в приложении СберБанк Онлайн. Всё что нужно — завести профиль своего железного коня в новом разделе, а далее можно за пару кликов оплачивать штрафы, проезды по платным дорогам и легко решать множество других рутинных задач. Например, записаться на ТО или оценить свой автомобиль онлайн.

© Сбер

Кроме того, благодаря разделу «Авто» в СберБанк Онлайн можно оплачивать заправку, не выходя из машины. А в честь Дня автомобилиста Сбер дарит всем автовладельцам приятные подарки. Например, кешбэк до 20% бонусами «Спасибо» на заправках с подпиской СберПрайм+ или же выгоду до 30% на техническое обслуживание автомобиля.

Больше подробностей о всех преимуществах нового раздела «Авто» узнать в приложении Сбербанк Онлайн.

Новый раздел "Авто" с Сбербанк Онлайн: цифровой комфорт для тех, кто рулит