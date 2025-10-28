Exeed анонсировал роскошный гибридный кроссовер ET8 для России

Российское подразделение премиального бренда Exeed раскрыло первые детали о новом гибридном кроссовере ET8, который станет новым флагманом марки. Премьера автомобиля состоялась в рамках международной конференции бренда.

Exeed ET8 — это полноразмерный кроссовер с внушительными размерами: длина составляет 5205 мм, колесная база — 3120 мм. Дизайн экстерьера, по заявлению производителя, вдохновлен архитектурой Запретного города в Пекине, что подчеркивает монументальность и статус модели. Внешний облик дополняют 21-дюймовые диски, хромированные элементы и фирменная светодиодная оптика.

Одной из главных особенностей новинки стала силовая установка. Модель построена по схеме последовательного гибрида (REEV). Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 156 л.с. выступает здесь в роли генератора, а движение обеспечивают два электромотора совокупной мощностью 469 л.с.

«Запас хода исключительно на электротяге превышает 200 км по циклу WLTC, а общая дальность хода с полным баком и заряженной батареей достигает 1400 км», — отмечается в технической спецификации.

Емкость тяговой батареи составляет 40 кВт·ч, и благодаря использованию технологии ультрабыстрой зарядки можно восполнить запас её энергии с 30% до 80% заряд всего за 14,5 минут.

Интерьер ET8 тоже далеко не рядовой и позиционируется как синтез инноваций и роскоши. Центральное место в салоне занимает 30-дюймовый экран медиацентра с разрешением 6K. Для пассажиров второго ряда предусмотрен выдвижной 17,3-дюймовый потолочный дисплей.

Все сиденья, включая расположенные на третьем ряду оснащены электроприводом и подогревом. При этом у передних кресел есть еще вентиляция и массаж. А правое кресло среднего ряда можно разложить в оттоманку с режимом релаксации.

В список опций входят панорамная крыша площадью 2,6 м², премиальная аудиосистема с 23 динамиками, холодильник и многоцветная атмосферная подсветка.

Что касается ходовой части, то она включает пневматическую подвеску с адаптивными амортизаторами, которая позволяет изменять клиренс и обеспечивает отличную плавность хода. В то же время интеллектуальная система полного привода и семь режимов движения адаптируют автомобиль к любым дорожным условиям.

Наконец, безопасность кроссовера помимо базовых систем, обеспечивает комплекс ассистентов ADAS, включающий адаптивный круиз-контроль, экстренное торможение, удержание в полосе и «умный» автопарковщик.

Как сообщает пресс-служба Exeed, выход модели на российский рынок запланирован на вторую половину 2026 года. Информация о конкретных сроках поступления в дилерские центры, а также о доступных комплектациях и ценах будет обнародована позднее.

