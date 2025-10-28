МВД разъяснило порядок замены автомобильных номеров без российского флага

Надо ли менять номерной знак без триколора, полученный до 2025 года?

С 1 января 2025 года в России действует закон об обязательном наличии национального триколора на автомобильных номерах. Новое требование к номерным знакам прописано в обновлённом Государственном стандарте (ГОСТ). В МВД РФ пояснили, надо ли автомобилисту менять нестандартный номер, если он был получен в предыдущие годы.

В ведомстве отметили, что требование о российском триколоре распространяется только на государственные регистрационные знаки, выданные в этом году. Старые госзнаки без флага менять не нужно.

«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — рассказали в пресс-центре МВД России информационному агенству РИА «Новости».

Штраф за езду с госзнаками, не соответствующими ГОСТ, составляет 500 рублей. Помимо отсутствия триколора, штраф можно получить за езду с грязными или криво установленными знаками. За отсутствие номера собственнику машины грозит штраф в 5000 рублей, а за преднамеренное сокрытие можно лишиться водительского удостоверения на срок до полутора лет.

