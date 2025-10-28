Бензин продолжает активно дорожать на АЗС Москвы, дизтопливо обновило рекорд

Стало известно, как изменились цены на бензин и солярку на столичных заправках.

© Юрий Кочетков/РИА Новости

Автомобильное топливо на заправочных станциях в Москве за последние неделю подорожало в среднем на 34 копейки (+0,46%) — с 72,41 до 72,75 рубля за литр против 31 копейки (+0,42%) неделей ранее. Об этом рассказали в Московской топливной ассоциации (МТА) по итогам мониторинга цен на столичных АЗС.

С 21 по 27 октября бензин на московских заправках подорожал на 30 копеек или 0,41% — с 72,36 до 72,66 рубля за литр. Для сравнения, неделей ранее подорожание было на уровне 35 копеек (+0,48%).

Сильнее всего за неделю в стоимости выросло дизельное топливо.

Если двумя неделями ранее солярка стала дороже на 37 копеек (+0,51%) — с 72,18 до 72,55 рубля, то за последнюю неделю прибавила на 45 копеек (+0,62%) — до 73,00 рублей.

Как изменилась стоимость автомобильного топлива на московских АЗС с 21 по 27 октября:

АИ-92 : +0,39% (26 копеек), с 60,91 до 61,17 рубля;

: +0,39% (26 копеек), с 60,91 до 61,17 рубля; АИ-95: +0,35% (28 копеек), с 67,16 до 67,44 рубля;

+0,35% (28 копеек), с 67,16 до 67,44 рубля; АИ-100: +0,42% (37 копеек), с 89,02 до 89,39 рубля;

+0,42% (37 копеек), с 89,02 до 89,39 рубля; Дизтопливо: +0,51% (45 копеек), с 72,55 до 73,00 рубля.

Динамику изменения цен на бензин и дизтопливо в регионах России за прошлую неделю Росстат представит в среду, 29 октября.

