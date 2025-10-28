В России прекращён выпуск самого доступного электромобиля: названа причина

Седан Evolute i-Pro снят с конвейера.

В модельной линейке российского автобренда Evolute стало на один автомобиль меньше. Липецкий автозавод «Моторинвест» больше не будет выпускать электрический седан Evolute i-Pro.

Как сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия, за три года выпуска модель исчерпала свой жизненный цикл. «Электричка» уже снята с конвейера и больше недоступна для покупки в отдельных дилерских сетях.

«В настоящее время мы активно работаем над обновлением модельной линейки Evolute и скоро представим новые, более современные и технологичные электромобили. Ближайшей новинкой бренда станет абсолютно новый кроссовер Evolute i-Joy», — рассказали в пресс-службе Evolute.

Evolute i-Pro — локализованная копия китайского Dongfeng Aeolus E70. Седан выпускался с ноября 2022 года и позиционировался как самый доступный электромобиль на российском рынке. 4,6-метровый автомобиль с электромотором мощностью 150 л.с. стоил от 2 490 000 рублей без учёта льготных программ и скидок.

На сегодняшний день в линейке Evolute числится пять моделей, которые, как и i-Sky, построены на базе китайских автомобилей. Среди них — кроссоверы i-Joy (Dongfeng Fengon E3), i-Jet (Dongfeng Sokon Group), I-Space (Landian E5 модели Dongfeng 580), i-Sky (Forthing T5 EVO) и минивэн i-Van (Forthing Lingzhi M5).

