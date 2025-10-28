Илон Маск уйдёт из Tesla, если не получит $1 трлн в качестве вознаграждения

Американская корпорация рискует потерять своего лидера.

Генеральный директор Tesla, самый богатый человек в мире по версии Forbes Илон Маск может покинуть свой пост, если не получит дополнительную мотивацию. Об этом своих коллег предупредила глава совета директоров американской корпорации Робин Денхолм, выдвинув предложение о том, как удержать топ-менеджера.

Как стало известно Reuters, Денхолм призвала акционеров согласовать выплату Маску компенсационного пакета ценных бумаг на сумму около $1 трлн. По её словам, эта мера мотивирует бизнесмена остаться в Tesla как минимум ещё на 7,5 лет.

«Без Илона Tesla может сильно упасть в цене. Есть риск, что нашу компанию перестанут оценивать по тому, чем мы стремимся стать», — написала Денхолм в письме акционерам.

Маск не получает зарплату как таковую. Tesla выплачивает ему вознаграждение, размер которого зависит от стоимости акций и прибыли компании. Из-за судебного разбирательства по поводу акций в начале этого года он ничего не заработал за 2024 год. В конце лета он получил компенсацию в виде пакета акций Tesla на $29 млрд.

Голосование акционеров по предложению Денхолм пройдёт до 5 ноября включительно. Если они дадут добро на выплату вознаграждения Маску, то мера будет утверждена на ежегодном собрании, которое состоится 6 ноября.

