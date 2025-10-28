Китайские авто утратили лидерство в продажах в России впервые с 2023 года

Первый раз с середины 2023 года рейтинг продаж премиальных автомобилей в нашей стране возглавил европейский бренд.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Немецкий автогигант BMW впервые с весны 2022 года возглавил рейтинг продаж новых автомобилей в России. По итогам сентября текущего года «баварцы», не работающие официально на российском рынке, стали лучшими в премиум-сегменте.

По сведениям «Автостата», за первый месяц осени текущего года россияне купили 1741 новых машин BMW, завезённых по альтернативным каналам поставок. Это в полтора раза больше, чем в сентябре прошлого года.

Рейтинг самых популярных марок премиальных автомобилей в России в сентябре 2025 года:

BMW — 1741 автомобиль; Exeed — 1652; Tank — 1529; Hongqi — 1203; Lixiang — 1141.

Возвращение BMW на первую строчку — достаточно интересное событие для отечественного авторынка. В последний раз эта марка лидировала в продажах в России в апреле 2022 года. С тех пор несколько раз рейтинг возглавлял ещё один «немец» Mercedes-Benz, а примерно в середине 2023-го лидерство перехватили китайские Exeed и Tank, которые в течение двух лет поочередно сменяли друг друга на вершине рейтинга продаж.

