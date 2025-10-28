Раскрыта глобальная ошибка по поводу гибридных автомобилей

Эксперты провели масштабное исследование и пришли к выводу, который точно не понравится сторонникам «зелёной повестки».

© Mercedes-Benz

Гибридные автомобили практически не уступают классическим топливным по количеству вредных выбросов в атмосферу. Об этом говорится в результатах исследования европейской организации Transport & Environment (T&E).

В рамках исследования эксперты оценили около 800 тысяч полуэлектрических машин и постановили, что реальный уровень выбросов гибридных авто в пять раз превышает заявленный. Лидером по разбросу между фактическими и паспортными данными стал кроссовер Mercedes-Benz GLE — в 6,1 раза больше. Следом идёт внедорожник Range Rover с превышением в 5,7 раз.

Причём чем новее модель, тем больше разница на практике и в документации. Так, на гибридах 2021 года выпуска это расхождение составляет 3,5 раза, 2022-го — 4 раза, на моделях 2023 года и позже достигает нынешнего показателя. В этой разнице и кроется ответ на вопрос о причинах этого своего рода обмана про машины с комбинированной силовой установкой. Дело в том, что с годами ёмкость аккумуляторов и запас хода на электричестве растут, но эта технология на машинах с бензиновым двигателем остаётся невостребованной.

Исследование T&E показало, что 73% времени поездок автомобилисты на гибридных машинах используют только двигатель внутреннего сгорания, сжигая бензин, и лишь в оставшиеся 27% задействуют также экологичный электромотор. Одни водители выключают электрический довесок вскоре после начала движения, другие вовсе забывают пополнить запас электроэнергии или просто не заморачиваются насчёт зарядки.

Вот и получается, что по выбросам гибриды не намного лучше бензиновых автомобилей. Если полуэлектрические машины выдают 135 грамм CO2 на километр, то топливные — 166 грамм.

Отмечается, что Европейская комиссия, которая занимается вопросами выбросов и защиты окружающей среды, к 2027 году скорректирует методику расчета заявленной и фактической экологичности гибридных автомобилей. Впрочем, по мнению экспертов, даже так разброс останется минимум на уровне 18%.

