Эффект от повышения утильсбора: в России грядёт рекорд продаж новых автомобилей

Объём продаж легковушек в октябре может оказаться одним из самых больших с 2021 года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Спрос на новые легковые автомобили в октябре достигнет рекордного показателя за последние 12 месяцев. Прогнозом по цифрам продаж поделился исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов, выступая на ежегодном форуме автомобильного бизнеса CarXL 28 в Москве.

По оценкам эксперта авторынка и его коллег, продажи автомобилей по итогам второго месяца осени 2025 года составят 160 тысяч единиц. Это на 31% больше, чем в сентябре, когда россияне купили 122 тысячи легковушек. Такой резкий рост продаж связан с грядущим повышением утильсбора, из-за которого автомобили могут подорожать на 5-20%.

«Ожидаем, что в октябре продажи составят около 160 тысяч машин. Это обусловлено прежде всего нынешним информационным полем: люди стараются приобрести автомобили, опасаясь, что они подорожают в скором времени», — приводит слова Удалова газета «Известия».

Если прогнозы сбудутся, то октябрь текущего года станет вторым самым результативным месяцем по продажам новых автомобилей с 2021 года. Больше машин за последние четыре года было продано только в октябре 2024-го — 171,1 тысячи штук.

Скидок больше не будет? Что происходит в автосалонах на фоне повышения утильсбора