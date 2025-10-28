Москва потратит 450 млн рублей на такси и каршеринг

Стал известен размер субсидий, который получат столичные сервисы такси и каршеринга.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Правительство Москвы предоставит сервисам каршеринга и такси субсидии в размере 450 млн рублей на развитие отрасли. Средства пойдут на обновление автопарка и покупку современных моделей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Прямую финансовую поддержку таксомоторным компаниям Москва оказывает с 2012 года, а с 2018-го субсидии получают и операторы каршеринга. Средства распределяются между компаниями, подавшими заявку и прошедшими отбор.

«Такой вид поддержки таксомоторных компаний и сервисов аренды автомобилей способствует повышению комфорта и безопасности пассажиров, которые ездят на самом современном и надежном транспорте», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Приём заявок на выдачу субсидий на такси и каршеринг продлится с 26 по 30 ноября включительно. Подробнее об условиях участия в программе и автомобилях, на покупку которых предоставляется финансовая поддержка, можно узнать в Телеграм-канале Дептранса Москвы.

На сегодняшний день Москва является мировым лидером по количеству автомобилей каршеринга: столичный парк насчитывает свыше 40 тысяч машин. Ежедневно с помощью сервисов осуществляется около 150 тысяч поездок. Общее число машин в московских таксомоторных компаниях превышает 200 тысяч, а количество пассажиров составляет 1,7 млн в день.

