Загадочный концепт Mercedes-AMG GT с мотором V8 дебютировал на Нюрбургринге

Прототип GT Track Sport проехал первые километры.

Подразделение Mercedes-AMG, специализирующееся на выпуске спортивных автомобилей, объявило о старте дорожных испытаний прототипа GT Track Sport. Об этом рассказали в пресс-службе «Трёхлучевой звезды».

Суперкар в черно-белом «камуфляже» с желтыми и красными элементами на передке и корме проехал первые километры по культовой трассе Нордшляйфе. Гоночный характер автомобиля, помимо названия, подчеркивают длинный передний сплиттер и гигантское заднее антикрыло с «лебединой шеей» и концевыми пластинами в стиле автомобилей категорий GT3.

Подробностей от Mercedes-Benz по новому автомобилю пока минимум. Подтверждено лишь, что GT Track Sport получит классический 6,2-литровый атмосферник AMG V8 мощностью 631 л.с. Получит ли «восьмёрка» электрический довесок – вопрос открытый.

Пока GT Track Sport является лишь концептом, и, опять же, в Штутгарте держат в секрете дальнейшие планы по работе с ним. Однако инсайдеры полагают, что наработки и решения с этой машины будут применены в гоночном купе Mercedes-AMG GT3 нового поколения, дебют которого намечен на 2027 год.

