Депутаты нашли повод для отмены штрафов ГАИ

В Госдуме предложили автоматически аннулировать наказания за несоблюдение ПДД.

© Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Нарушители правил дорожного движения (ПДД), таких как выезд на стоп-линию, пересечение сплошной или выезд на встречную полосу, могут получить повод для полной отмены штрафа. С предложением ввести послабление выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

Как сообщает РИА «Новости», авторы инициативы просят перестать наказывать водителей в случае, если нарушение ПДД произошло из-за ямы или иного препятствия на дороге, повлиявшего на поведение автомобиля и приведшего к несоблюдению правил. Соответствующий проект поправок направлен на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину.

«В настоящее время многие водители получают административные штрафы за нарушения ПДД, которые в ряде случаев спровоцированы необходимостью объехать глубокую дорожную яму или разрушенный участок дороги. Принятие предложенной меры позволит восстановить баланс между формальным исполнением ПДД и здравым смыслом в дорожных ситуациях», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты отметили, что действующее законодательство не содержит нормы, позволяющей автоматически учитывать наличие дорожного препятствия при вынесении постановления о нарушении ПДД. И даже если на изображении с автоматической камеры фиксации чётко видна помеха в виде ямы, быстро и легко отменить административное наказание не получится.

Как можно отменить штраф за нарушение ПДД из-за ямы на дороге по действующим нормам?

Отменить штраф ГАИ за нарушение, которое произошло из-за попадания автомобиля в яму, теоретически можно и сейчас. Но для этого водителю сначала придётся в судебном порядке доказать, что на дороге действительно было препятствие и именно по этой причине он нарушил выехал на встречу или выехал за стоп-линию. Отдельно автомобилисту нужно обратиться в суд для аннулирования штрафа. Но самое главное — нарушение должно быть зафиксировано на месте сотрудником ДПС, и протокола или фото- и видеосъёмки будет недостаточно.

Эксперт рассказал, когда нельзя штрафовать дважды за одно нарушение ПДД