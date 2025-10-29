Стрессовые ситуации на дороге: эксперты рассказали, как сохранить спокойствие за рулём

Технические неисправности, парковка во дворах, проверка авто в каршеринге: российские автолюбители назвали наиболее стрессовые ситуации.

Дорога — это не только поток машин, но и пространство, где пересекаются характеры, привычки и эмоции. Здесь случаются пробки, ошибки, спешка, а иногда и неожиданные поломки. Медиахолдинг Rambler&Co и экосистема Сбера для автолюбителей, в том числе сервис Ситидрайв, провели опрос с участием более 70 тысяч водителей и выяснили, какие моменты чаще всего вызывают стресс за рулём — и что помогает его преодолеть.

Как российские водители реагируют на различные ситуации на дороге

Пробки: одна из самых частых причин дорожного стресса, но не для всех. Почти половина респондентов (46%) признались, что их реакция зависит от обстоятельств: если они опаздывают, то нервничают, а если нет — относятся спокойно. Еще 22% воспринимают заторы как естественную часть пути. Лишь 15% признались, что любая пробка вызывает у них раздражение и ощущение потери времени. 6% отметили, что им в целом некомфортно долго находиться в замкнутом пространстве. А 11% даже находят в них пользу, посвящая время ожидания звонкам, музыке или подкастам.

Заправка: подавляющее большинство (91%) опрошенных уверенно справляются с заправкой, считая ее привычным ритуалом. Только небольшая часть, 9%, испытывает неудобства из-за очередей, необходимости взаимодействовать с заправщиком или боязни допустить ошибку в процессе заправки. Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: оплата топлива через приложения банков и возможность заранее выбрать АЗС по пути сводят тревогу к минимуму.

Парковка: половина водителей (50%) чувствует себя уверенно, но 37% испытывают напряжение в тесных дворах и на подземных стоянках, опасаясь задеть другие машины или бордюр. Для 6% стресс усиливается, если кто-то подгоняет их или сигналит, 5% нервничают из-за непонимания габаритов авто. 2% водителей вообще не испытывают стресса, так как полностью полагаются на технологии — от камер до парковочных ассистентов.

Поломки и неисправности: 40% российских водителей относятся к поломкам спокойно, считая, что все решаемо. У остальных причины тревоги различны: 28% переживают, что не смогут устранить неполадку своими силами, 19% — что ремонт в сервисе окажется слишком дорогим, а 10% тревожатся, что в нужный момент останутся без помощи на трассе. Еще 3% боятся вызвать эвакуатор или попросту не знают, куда обращаться.

Каршеринг: 22% автолюбителей чувствуют себя за рулем арендованной машины так же уверенно, как и в собственной. Однако 41% все же испытывают легкое напряжение, проверяя состояние автомобиля после предыдущего водителя, боясь упустить возможные неисправности или получить штраф.Ещё 16% опасаются случайно повредить транспорт, 14% напрягаются из-за отношения других участников движения к водителям каршеринга, а 7% раздражают ошибки или зависания в приложении.

Что добавляет стресса на дороге?

Источники стресса связаны не столько с машинами, сколько с людьми и обстоятельствами вокруг. В ходе опроса выяснилось, что четверть респондентов боятся аварий и повреждений, а 15% смущает реакция окружающих водителей:

25% водителей больше всего боятся аварий и повреждений;

21% переживают из-за возможных финансовых потерь: ремонта, штрафов или уплаты страховой франшизы;

15% нервничают из-за сигналов и недружелюбных выкриков других участников движения;

14% в целом смущает лишнее внимание со стороны других участников движения;

13% раздражают комментарии пассажиров в собственном авто;

7% испытывают стресс из-за сложных интерфейсов приложений и навигации;

5% признались, что испытывают тревожность из-за необходимости оперативно реагировать на стресс в неожиданной ситуации.

Как справляться со стрессом за рулём?

Эксперты экосистемы Сбера для автолюбителей отмечают: чувство уверенности за рулём тесно связано с предсказуемостью. Чем меньше неожиданностей, тем спокойнее водитель. Этому помогает всё, что делает поездку более предсказуемой — навигация с прогнозом пробок, онлайн-оплата платных дорог и штрафов, напоминания о ТО и даже чат поддержки или помощь на дороге. Современные сервисы превращают эти функции в привычные инструменты, а акцент на снижении стресса возвращает удовольствие в водительскую рутину.

