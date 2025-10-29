Эксперт назвал популизмом предложение об отмене штрафов водителей из-за ям на дороге

Что не так с идеей депутатов Госдумы РФ аннулировать наказания автомобилистов, нарушивших ПДД из-за глубокой дорожной ямы или разбитого участка дороги? Рассказал юрист Михаил Никитин в разговоре с «Рамблер/авто».

Юрист проекта «Штраф-OFF» Михаил Никитин объяснил, почему предложение депутатов отменять наказания водителей за нарушения из-за ям на дорогах противоречит правилам дорожного движения (ПДД).

Накануне, 28 октября, стало известно, что партия «Новые люди» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину законопроект об аннулировании некоторых дорожных штрафов, если автомобилист нарушил правила из-за ямы или другого препятствия на дороге.

«Идея, конечно, интересная (сарказм), но никто не отменял соблюдение пункта 10.1 ПДД, в соответствии с которым водитель должен обеспечивать контроль над дорожной обстановкой. А если объективно — очередной популизм, как и многие другие предложения от «Новых людей», — поделился мнением Никитин в беседе с «Рамблер/авто».

Авторы проекта закона обосновали предложение тем, что многие водители получают штрафы несправедливо, так как выезжают на встречную полосу или за стоп-линию только для того, чтобы объехать глубокую дорожную яму или разрушенный участок дороги. Автоматическая отмена наказаний, по их словам, «восстановит баланс между формальным соблюдением ПДД и здравым смыслом в дорожной ситуации».

