Автоконцерны в Китае лишились денег от государства: почему это не так плохо, как кажется

Власти КНР отказались финансировать выпуск электромобилей и гибридов после 15 лет поддержки, за которые автоиндустрия страны получила миллиарды юаней из государственного бюджета.

Электромобили и гибриды в Китае больше не будут выпускаться на государственные деньги и лишатся субсидий для скидок в автосалонах. Впервые за последние 15 лет этот сектор автомобильной промышленности не попал в пятилетний план правительства Поднебесной, передаёт Reuters

Уже более 60 лет Коммунистическая партия Китая публикует пятилетние планы, задающие экономические и промышленные приоритеты развития страны. С 2010 по 2025 годы в «пятилетке» неизменно фигурировало производство машин на возобновляемых источниках энергии (NEV), таких как «чистые» электромобили, подзаряжаемые гибриды, водоромобили. И во многом именно благодаря многомиллиардным дотациям от правительства китайские производители гибридов и «электричек» всего за 10 лет вышли в лидеры глобального рынка.

Однако на следующую пятилетку BYD, SAIC, NIO, Geely и другие производители электрических машин остались без государственных средств. По мнению экспертов, причина прекращения финансовой поддержки — переизбыток производства и слишком большое количество компаний, выпускающих «зелёные» автомобили. Другими словами, отрасль по выпуску машин на возобновляемых источниках энергии в Китае выросла до таких масштабов, что, по мнению правительства, больше не нуждается в господдержке.

Что значит прекращение государственного субсидирования для китайского автопрома?

Влияние решения властей КНР на местный автопром ещё предстоит выяснить. Но уже сейчас можно сказать наверняка, что без государственных денег некоторые производители — прежде всего аутсайдеры рынка — прекратят существование. А ключевые игроки, такие как вышеупомянутый BYD, поднимут цены на свою продукцию из-за роста расходов и отменят скидки, которые были возможны лишь при госсубсидиях.

С другой стороны, есть шанс, что отсутствие правительственного плана приведёт к «оздоровлению» китайской автоиндустрии, которая как раз из-за поддержки правительства оказалась на грани кризиса. Производители «электричек» и гибридов будут выпускать столько машин, сколько смогут продать, а не сколько нужно выпустить, чтобы получить очередную дотацию от властей.

