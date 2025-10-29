Стало известно, заработает или нет система выявления автомобилей без ОСАГО с 1 ноября

Согласно изначальному плану страховщиков и Госавтоинспекции, механизм автоматического выявления автомобилей без полиса обязательного автострахования должен заработать уже в конце этой недели.

© Anton Skripachev/iStock.com

Сообщения о запуске системы проверки автомобилей без полисов ОСАГО по автоматическим дорожным камерам с 1 ноября 2025 не соответствует действительности. Об этом заявили в Совете Федерации РФ, принимающем участие в разработке законопроектов и принятии решений по ним.

Ожидалось, что по крайней мере в тестовом режиме и в отдельных регионах, как Москва и Санкт-Петербург, комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД будут выявлять незастрахованных водителей уже с начала последнего месяца осени.

«Информация о том, что с 1 ноября в России начнёт действовать система автоматического выявления автомобилей без ОСАГО, не соответствует действительности. На данный момент этот вопрос ещё находится в стадии обсуждения и официального решения о запуске подобного механизма ещё не принято», — рассказал первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин в разговоре с ТАСС.

Как отметил чиновник, сразу после запуска системы водителей без ОСАГО штрафовать не будут. Первое время механизм будет работать в пробном режиме для отладки взаимодействия между базами данных ГАИ и страховщиков, проверки работоспособности технических решений и точности фото- и видеофиксации нарушений.

Как будут штрафовать водителей без ОСАГО по камерам: стали известны подробности