В продаже появилась новая версия Tenet T7: что интересного и сколько стоит кроссовер

Комплектация PRIME будет самой дорогой в гамме T7.

© Tenet

Новый российский автобренд Tenet объявил о старте продаж новой комплектации своего среднеразмерного кроссовера T7. Ключевое отличие новинки — полный привод, которого нет в предыдущих вариантах оснащения.

Как рассказали в пресс-службе Tenet, T7 в комплектации PRIME получил «умную» систему полного привода I-4WD. Электроника способна мгновенно отреагировать на изменение дорожного покрытия и автоматически распределить крутящий момент между передней и задней осями. Имеется шесть адаптивных режимов для любых условий: от городских «Эко/Нормальный/Спорт» до внедорожных «Бездорожье/Грязь/Снег».

В движение автомобиль приводит стандартная 1,6-литровая «турбочетвёрка», а за переключение передач отвечает 7-ступенчатый «робот». То есть агрегат абсолютно такой же, как в переднеприводных комплектациях Active и Prime. Разгон до 100 км/ч занимает всего 9,8 секунды (на 0,1 секунды медленнее 2WD комплектаций), максимальная скорость — 192 км/ч (на 2 км/ч быстрее, чем на моноприводе).

Среди других особенностей PRIME можно отметить эксклюзивные 19-дюймовые диски с красными тормозными суппортами. Кроме того, в отличие от младших версий, в топовом оснащении предусмотрена полноразмерное запасное колесо.

© Tenet

Ценник на полноприводный Tenet T7 составляет 3 080 000 рублей. Это самая дорогая комплектация в гамме. Prime версии стоит 2 880 000 рублей, а базовый вариант оснащения Active обойдётся покупателю в 2 680 000 рублей.

