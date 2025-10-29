Прибыль Mercedes-Benz рухнула на 70%: что происходит с немецким автогигантом

Конкуренция со стороны китайских автопроизводителей и пошлины президента США Дональда Трампа сильно ударили по Mercedes-Benz.

Один из крупнейших немецких автопроизводителей Mercedes-Benz столкнулся с большими финансовыми проблемы. Согласно опубликованному 29 октября отчёту, операционная прибыль концерна упала более чем в три раза.

За третий квартал текущего года прибыль Mercedes-Benz Group до налогообложения составила €750 млн против €2,5 млрд в июле-сентябре 2025 года. Таким образом, балансовая прибыль компании сократилась на внушительные 70%. Хотя общая выручка упала незначительно — с €34,5 до €32,1 млрд, на 7%.

По итогам первых девяти месяцев текущего года Mercedes-Benz тоже весьма сильно «просела»: операционная прибыль упала с €10,4 млрд до $4,3 млрд, то есть на 59%. Опять же, выручка сократилась на 8% — с €107,1 до $98 млрд.

Столь резкое падение операционной прибыли, то есть суммы, которая остаётся после вычета всех расходов, связанных с работой компании, обусловлено сразу несколькими причинами. Среди — падение спроса на автомобили немецкого автогиганта и жёсткая конкуренция со стороны «китайцев», последствие ввозных пошлин Дональда Трампа в США и расходы, связанные с реструктуризацией, в рамках которой компании планирует сэкономить €5 млрд к 2027 году.

