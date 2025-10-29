В России снова выросли цены на бензин

За предпоследнюю неделю октября бензин и дизтопливо подорожали на заправках в 69 регионах России.

За неделю, с 21 по 27 октября, бензин на российских АЗС подорожал в среднем на 25 копеек — с 65,20 до 65,45 рубля за литр, то есть на 0,38%. Об этом сообщил Росстат по итогам мониторинга цен на автозаправочных станциях в регионах России.

Подорожал бензин в 69-ти субъектах. Сильнее всего горючее выросло в цене в Республиках Алтай и Тыва — плюс 3% и 2,9% соответственно. В Москве и в Санкт-Петербурге бензин стал дороже на 0,5%.

За неделю на российских АЗС в цене выросли все марки бензина и дизельное топливо (ДТ):

АИ-92: +0,36% (24 копейки), с 63,13 до 65,37 рубля;

АИ-95: +0,37% (25 копеек), с 67,21 до 67,46 рубля;

АИ-98 и выше: +0,47% (41 копейка), с 86,85 до 87,26 рубля;

ДТ: +0,46% (34 копейки), с 73,56 до 73,90 рубля.

Как менялись средние цены на АЗС в России о недели к недели последние три месяца

Подорожание горючего на АЗС в России замедляется третью неделю подряд после ускорения на протяжении трёх недель подряд.

21-28 октября: +0,38%;

14-20 октября: +0,58%;

7-13 октября: +0,76%;

30 сентября-6 октября: +0,85%;

23-29 сентября: +0,79%;

16-22 сентября: +0,62%;

9-15 сентября: +0,45%;

2-8 сентября: +0,55%;

26 августа-1 сентября: +0,3%;

19-25 августа: +0,6%;

12-18 августа: +0,44%;

5-11 августа: +0,4%;

29 июля-4 августа: +0,3%.

