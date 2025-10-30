Автомобили УАЗ могут получить автоматическую коробку передач

На Ульяновском автозаводе ответили на вопрос о возвращении коробки «автомат» на свои внедорожники.

© УАЗ

Автоматическая коробка передач может появиться на внедорожниках УАЗ нового модельного ряда. Об этом заявили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода.

В настоящее время все «вездеходы» УАЗ комплектуются 5-скоростной механической трансмиссией. С сентября текущего года на стадии предсерийных испытаний находится «механика», которая имеет 6 ступеней. Но возможно ли возвращение «автомата»?

«В определенной перспективе трансмиссию такого типа действительно можно ожидать на автомобилях нового модельного ряда «Патриот», «Пикап», «Профи», — приводит слова представителя УАЗа информационное агентство ТАСС.

При этом на предприятии отметили, что пока рано говорить о том, когда именно коробка «автомат» может появиться на вышеперечисленных внедорожниках.

Первым и пока единственным автомобилем Ульяновского автозавода с автоматической трансмиссией – не учитывая различные доработанные тюнерами экземпляры — остаётся «Патриот». Эта модель оснащалась 6-ступенчатой АКПП с 2019 по 2022 годы, пока из России не ушёл французский поставщик Punch Powertrain.

Автомобили УАЗ получат российскую систему ABS