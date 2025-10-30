Популярный в России китайский внедорожник отправили в Антарктику
Рамный внедорожник Tank 300 стал автомобилем для полярных экспедиций, причём без серьёзных модификаций.
Один из самых популярных китайских внедорожников Tank 300 от концерна Great Wall Motor пройдёт испытание экстремальными морозами и бескрайними снегами. «Рамник» в дизельной модификации отправили в Антарктику, одно из самых холодных мест на нашей планете.
«Вездеход» включён в парк транспорта китайской научной экспедиции. «Трёхсотка» будет использоваться для перевозки персонала, доставки оборудования и других различных грузов.
Отправленный в южную полярную область Земли Tank 300 представляет собой стандартную серийную модель без каких-либо серьёзных модификаций. Под капотом установлен обычный 2,4-литровый турбодизель мощностью 183 л.с. (480 Н·м) в связке с классическим 9-ступенчатым «автоматом» и, само собой, полным приводом.
«Дизельный двигатель был выбран благодаря своей надёжности и эффективности в экстремальном холоде», — рассказало издание CarNewsChina.
Перед отправкой в экспедицию Tank 300 прошёл 14 тысяч часов лабораторных испытаний. В том числе были смоделированы полярные условия — сильный снегопад и температура ниже -30 °C. По итогам этих тестов внедорожник получил сертификат «Одобренное транспортное средство для антарктических и арктических научных экспедиций».