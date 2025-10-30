Названы автомобили, которые россияне чаще всего покупают онлайн

Лидеры рынка не меняются: среди машин с пробегом на первом месте остаются Kia Rio и Hyundai Solaris. Российские бренды уверенно доминируют среди новых авто.

Корейский Kia Rio стал самым востребованным автомобилем при покупке на онлайн-платформе СберАвто по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Наиболее популярной маркой остаётся российская Lada. Об этом рассказали аналитики Экосистемы Сбера для автолюбителей и СберСтрахования.

По данным сервиса СберАвто, входящего в экосистему Сбера для автолюбителей, среднестатистическая стоимость машины с пробегом по итогам трёх кварталов остался на уровне 1 млн рублей. Средняя стоимость нового автомобиля составила 1,65 млн рублей.

В рейтинге марок по количеству сделок на платформе СберАвто в январе-сентябре лидировали:

Lada – 11% от всех сделок (топ-3 самых продаваемых моделей: Granta, Vesta, Niva); Kia – 9% (Rio, Ceed, Sportage); Hyundai – 7,5% (Solaris, Creta, Elantra); Toyota – 7% (Camry, Corolla, RAV4); Volkswagen – 6% (Polo, Tiguan, Passat); Nissan – 5% (Qashqai, X-Trail, Juke); Honda – 4% (Accord, Civic, Fit); Ford – 4% (Focus, Kuga, Mondeo); BMW – 4% (X5, X3, 3-Series); Skoda – 4% (Octavia, Rapid, Kodiaq).

Самые востребованные модели с пробегом за прошедшие девять месяцев:

Kia Rio – 930 тыс. рублей (здесь и далее – средний чек на покупку автомобиля в СберАвто); Hyundai Solaris – 870 тыс. рублей; Lada Vesta – 950 млн рублей; Lada Granta – 700 тыс. рублей; Ford Focus – 700 тыс. рублей; Volkswagen Polo – 860 тыс. рублей; Skoda Octavia – 1 млн рублей; Toyota Camry – 1,45 млн рублей; Kia Ceed – 920 тыс. рублей; Opel Astra – 690 тыс. рублей.

По итогам трёх кварталов в топ-10 самых популярных моделей появилась Opel Astra, сменившая Toyota Corolla, входившую в десятку по результатам первого полугодия.

В категории новых автомобилей каждая вторая приобретаемая через СберАвто машина – российских брендов:

Lada Granta – 1,1 млн рублей; Lada Vesta – 1,65 млн рублей; Lada Niva – 1,2 млн рублей; Chery Tiggo 4 Pro – 1,95 млн рублей; Haval Jolion – 2,2 млн рублей; Geely Monjaro – 3,5 млн рублей; Omoda C5 – 2 млн рублей; Chery Tiggo 7 Pro – 2,5 млн рублей; Lada Largus – 1,4 млн рублей; Москвич 3 – 1,7 млн рублей.

По странам происхождения среди автомобилей, приобретаемых онлайн, преобладают японские марки (27% от всех сделок на СберАвто за первые девять месяцев 2025-го). Следом идут немецкие (18%), корейские (17%), российские (12%) и китайские (8%) бренды.

Чаще всего машины через СберАвто приобретают автолюбители из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области, Татарстана и Свердловской области.

Страхование каско: новый расклад среди брендов

Всё больше россиян оформляют страховые полисы на свои авто для защиты в случае непредвиденных ситуаций. За девять месяцев этого года автолюбители приобрели в СберСтраховании 49 тыс. полисов каско. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Лидером по количеству оформленных договоров является отечественная Lada, на которую приходится 10% от всех оформленных полисов каско для легковых машин за три квартала этого года. Следом в топ-3 расположились китайские Haval и Chery (по 8%), Geely и Changan — по 7%. Притом что в январе-сентябре прошлого года пятёрка брендов была совершенно иной: первое место тогда занимала корейская Kia, за ней шли Lada, Changan, Toyota и Hyundai.

Лидерами по количеству водителей, страхующих свои авто, остаются Москва — на столицу приходится 23% от всех договоров каско, заключённых за 9 месяцев, — Санкт-Петербург (13%) и Московская область (11%).

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.

