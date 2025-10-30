1,2 млн проданных автомобилей Toyota оказались небезопасными

Объявлена самая большая отзывная кампания Toyota с декабря 2023 года.

© Kevin Carter/Getty Images

Японский автогигант Toyota запустил самый масштабный отзыв проданных ранее автомобилей как минимум за последние полтора года. Обязательному устранению неполадки подлежат 42 модели и в общей сложности 1,2 млн экземпляров.

Как говорится в заявлении концерна, причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением камеры кругового обзора. Из-за неисправного ПО камера может давать искажённое изображение или вообще не выводит картинку на экран в салоне, что небезопасно, особенно при движении задним ходом.

Под отзывную программу попали такие модели Toyota, как RAV4, Land Cruiser, Corolla Cross, Yaris, Century, bZ4X, Prius, Crown, Alphard и многие другие. Проблема с камерой возможна на автомобилях, проданных с сентября 2021 года по сентябрь 2025-го.

В предыдущий раз Toyota отзывала такое большое количество авто в декабре 2023 года. Тогда сервисная компания была связана с неработающими подушками безопасности.

