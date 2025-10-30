Автомобили Solaris могут снять с производства уже в декабре

Будущее Solaris зависит от Hyundai.

© Solaris

Выпуск автомобилей марки Solaris в Санкт-Петербурге может быть прекращён в ближайшие месяцы. Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов в беседе с «Фонтанкой».

Производство кроссоверов и седанов Solaris осуществляется на бывшем заводе Hyundai Motor в посёлке Каменка под Санкт-Петербургом. После ухода «корейцев» из России предприятие перешло в собственность компании «АГР Холдинг», как и оставшиеся машинокомплекты, из которых и собирают машины Solaris.

До конца 2025 года экс-владельцы имеют право на обратный выкуп завода. И по словам Ситова, именно от решения Hyundai о возвращении в Россию зависит дальнейший выпуск Solaris.

Дело в том, что оставшихся складских комплектующих от Hyundai, из которых собирают автомобили Solaris, по подсчётам инсайдеров, хватит лишь до конца декабря. Без новых поставок критически важных компонентов производство встанет, а быстро локализовать их выпуск этих узлов и агрегатов вряд ли получится. Поэтому если в обозримой перспективе «корейцы» не вернутся и откажутся хотя бы поставлять комплектующие для завода, то производство Solaris, скорее всего, будет свернуто.

«До декабря все ждем, что скажет корейский партнёр АГР (Hyundai)», — заявил Ситов.

В линейке Solaris имеется четыре модели: кроссовер HC (экс-Hyundai Creta), седаны KRS HS (бывший Hyundai Solaris) и кросс-хэтчбек KRX (экс-Rio X-Line).

Возвращение в Россию будет дорого стоить Hyundai: названа сумма выкупа завода в Петербурге