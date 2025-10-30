Навигатор 2ГИС теперь доступен в сервисе для заказа такси Drivee

Пока новая функция в приложении доступна только в десяти городах.

Крупнейший в России картографический оператор 2ГИС объявил о внедрении своего навигатора в информационный сервис Drivee для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Перевозчики могут воспользоваться встроенным навигатором двумя способами: выбрать его во время выполнения заказа и установить в качестве основного, либо перейти в настройки и активировать опцию «2ГИС». Для этого необходимо обновить приложение до последней версии.

«Мы внимательно следим за обратной связью от водителей и стремимся внедрять решения, которые делают работу с приложением ещё удобнее. Запрос на встроенный навигатор звучал регулярно, и мы рады, что смогли реализовать эту возможность благодаря партнёрству с 2ГИС», — прокомментировал Матвей Бадагуев, руководитель продуктового направления Drivee.

На сегодняшний день навигатор 2ГИС в сервисе Drivee доступен автомобилистам в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Волгограде, Самаре, Сочи, Тольятти, Оренбурге и Якутске. В ближайшее время планируется расширить этот перечень и добавить также поддержку устройств с операционной системой iOS.

