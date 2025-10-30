В России могут смягчить нашумевшую реформу такси

Госдума рассмотрит законопроект о послаблении для таксистов на машинах, которые не подпадают под новый закон.

Российские таксисты, возможно, смогут заниматься пассажирскими перевозками на иномарках и после 1 марта 2026 года, когда в силу вступит закон о локализации такси. В четверг, 30 октября, на рассмотрение в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.

Как следует из документа, опубликованного в электронной базе, депутаты предлагают ввести до 2033 года квоту для каждого региона. Ежегодно в реестре такси того или иного субъекта РФ будет выделяться 25% слотов от общего количества записей для регистрации водителей на автомобилях, не соответствующих требованиям закона о локализации.

Главное условие для получения квоты — водитель обязан быть оформлен как самозанятый, а минимальный срок владения автомобилем должен составлять не менее шести месяцев.

«Такой механизм позволит адаптировать требования закона о локализации автомобилей в такси к текущим реалиям, обеспечивая постепенность обновления парка отечественных автомобилей и снижая риски ухода водителей в тень», — говорится в пояснительной записке.

В противном случае, по словам авторов документа, новый закон спровоцирует массовый уход водителей из сферы пассажирских перевозок, так как для большинства самозанятых приобретение автомобиля из списка доступных к работе в такси финансово невыполнимо. Отрасль могут покинуть около 507 тысяч человек, на данный момент составляет 51% от общего числа всех таксистов в стране.

