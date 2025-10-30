В Госдуме отреагировали на слова Путина о продаже «красивых» номеров

Закон о легализации продажи регистрационных знаков внесён на рассмотрение.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Легализация продаж «красивых» автомобильных номеров в России стала ещё на шаг ближе к реализации. В сентябре президент Владимир Путин поддержал данную идею, а теперь депутаты подготовили соответствующий законопроект, который направлен в Госдуму РФ.

30 октября проект закона был внесён в думскую базу данных. В документе предлагается разрешить автолюбителям за отдельную плату резервировать понравившийся номерной знак из списка доступных. Осуществляться процесс покупки будет через портал Госуслуг.

«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства — номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков.

В итоге значительные суммы уплачиваются частным посредникам, автовладельцы получают услугу вне правового поля, а государство не получает с этих сделок никаких поступлений в бюджет. Принятие законопроекта позволит вывести рынок «красивых» автономеров из тени», — говорится в пояснительной записке.

В качестве примера авторы законопроекта привели Узбекистан, где в бюджет страны ежегодно поступает 2,5 млрд рублей от продажи номеров, и это при автопарке 4 млн машин. В России насчитывается более 50 млн легковушек, и, по оценке экспертов, легализация продажи регистрационных знаков принесёт федеральному бюджету до 25 млрд рублей.

В случае одобрения закон о продаже «красивых» номеров в России вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Почему на «Аурусе» Путина в КНР китайские номерные знаки, а не российские? В Кремле объяснили