С 1 декабря в Московской области появятся новые платные парковки: список адресов и тарифы

20 городов, 33 региональные дороги и 1125 машино-мест — такой будет новая зона расширения платных парковок в Подмосковье.

© Евгений Одиноков/РИА Новости

В двух десятках городах Московской области с 1 декабря 2025 года откроются новые платные парковки, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В общей сложности будет организовано 1125 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 33 региональных дорогах. Все новые парковки будут расположены в административной зоне.

Тариф везде одинаковый: 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 рублей — для мотоциклов и 100 рублей — для грузовых машин. Штраф за нарушение правил платной парковки — за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более 10 минут — составит 2 500 рублей.

Новые платные парковки в Подмосковье с 1 декабря 2025 года:

На территории восьми городов Московской области платные парковки появятся впервые — в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове.

Балашиха — а/д «Железнодорожный-Новый Милет-Торбеево» (Саввинское шоссе, Юбилейная улица);

Дмитров — ул. Космонавтов, ул. Московская, ул. Загорская;

Ивантеевка — Студенческий проезд;

Кашира — а/д «Кашира – Ненашево» (Каширский проспект);

Королёв — ул. Коммунальная (чётная сторона);

Котельники — а/д «МКАД (14км) - М-5 Урал (21км) уч.2 (0 км - 1.274 км) ч.1» (ул. Железнодорожная);

Красногорск — ул. Пятницкая;

Луховицы — ул. Жуковского;

Люберцы — Октябрьский проспект;

Можайск — ул. Красных Партизан;

Мытищи — Олимпийский проспект, Волковское шоссе;

Орехово-Зуево — ул. Гагарина;

Подольск — ул. Ихтиманская, ул. Большая Серпуховская;

Пушкино — ул. Кузнецкий мост, ул. Ленина;

Раменское — ул. Чугунова, ул. Михалевича, ул. Народная;

Реутов — ул. Транспортная;

Сергиев Посад — Новоугличское шоссе, проспект Красной Армии;

Серпухов — ул. Ворошилова;

Ступино — проспект Победы, ул. Пушкина, ул. Бахарева, а/д «Михнево — Липитино»;

Щёлково — ул. Центральная, а/д «Солнечный – Потапово» (ул. Талсинская), а/д «Свердловский - М-7 'Волга'» (Новинское шоссе, ул. Железнодорожная).

Почему платные парковки – это полезно: рассказали в правительстве Москвы