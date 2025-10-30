С 1 декабря в Московской области появятся новые платные парковки: список адресов и тарифы
20 городов, 33 региональные дороги и 1125 машино-мест — такой будет новая зона расширения платных парковок в Подмосковье.
В двух десятках городах Московской области с 1 декабря 2025 года откроются новые платные парковки, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В общей сложности будет организовано 1125 парковочных мест, в том числе для инвалидов, на 33 региональных дорогах. Все новые парковки будут расположены в административной зоне.
Тариф везде одинаковый: 50 рублей в час для легковых автомобилей, 25 рублей — для мотоциклов и 100 рублей — для грузовых машин. Штраф за нарушение правил платной парковки — за неоплату, недостаточную оплату, превышение оплаченного времени более чем на 10 минут или задержку оплаты более 10 минут — составит 2 500 рублей.
Новые платные парковки в Подмосковье с 1 декабря 2025 года:
На территории восьми городов Московской области платные парковки появятся впервые — в Ивантеевке, Кашире, Котельниках, Луховицах, Можайске, Серпухове, Ступине и Щёлкове.
- Балашиха — а/д «Железнодорожный-Новый Милет-Торбеево» (Саввинское шоссе, Юбилейная улица);
- Дмитров — ул. Космонавтов, ул. Московская, ул. Загорская;
- Ивантеевка — Студенческий проезд;
- Кашира — а/д «Кашира – Ненашево» (Каширский проспект);
- Королёв — ул. Коммунальная (чётная сторона);
- Котельники — а/д «МКАД (14км) - М-5 Урал (21км) уч.2 (0 км - 1.274 км) ч.1» (ул. Железнодорожная);
- Красногорск — ул. Пятницкая;
- Луховицы — ул. Жуковского;
- Люберцы — Октябрьский проспект;
- Можайск — ул. Красных Партизан;
- Мытищи — Олимпийский проспект, Волковское шоссе;
- Орехово-Зуево — ул. Гагарина;
- Подольск — ул. Ихтиманская, ул. Большая Серпуховская;
- Пушкино — ул. Кузнецкий мост, ул. Ленина;
- Раменское — ул. Чугунова, ул. Михалевича, ул. Народная;
- Реутов — ул. Транспортная;
- Сергиев Посад — Новоугличское шоссе, проспект Красной Армии;
- Серпухов — ул. Ворошилова;
- Ступино — проспект Победы, ул. Пушкина, ул. Бахарева, а/д «Михнево — Липитино»;
- Щёлково — ул. Центральная, а/д «Солнечный – Потапово» (ул. Талсинская), а/д «Свердловский - М-7 'Волга'» (Новинское шоссе, ул. Железнодорожная).
