«Москвич» получил разрешение на выпуск нового кроссовера

Это будет самая большая и мощная модель в линейке отечественного бренда.

Московский автомобильный завод получил разрешение на выпуск и продажи новой модели «Москвича» под индексом М90. Соответствующий сертификат — Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — опубликован в электронной базе Росстандарта.

Как и М70, получивший ОТТС в начале октября, очередная новинка российской марки — лицензионная копия кроссовера британо-китайской марки MG, входящей в состав концерна SAIC. Официально это не подтверждено, но, судя по всему, SAIC стал новым технологическим партнёром «Москвича», заменив JAC.

Прототипом «Москвича М90» автомобиля является 7-местный MG RX9. Этот паркетник имеет габариты 4983 х 1967 х 1786 мм и оснащается 4-цилиндровым турбодвигателем 2.0, выдающим 200 л.с. (350 Н⋅м). То есть новинка будет самой крупной и мощной в линейке возрожденного в 2022 году российского бренда.

Ранее на этой неделе представитель «Москвича» в разговоре с «Рамблер/авто» подтвердил, что в ближайшее время модельный ряд марки будет расширен. На столичном заводе не раскрыли подробности, но посоветовали следить за новостями.

