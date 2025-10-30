На Крымском мосту запретили движение электромобилей и гибридов

Запрет на езду электрических автомобилей по мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края вступит в силу 3 ноября.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Со следующего понедельника, 3 ноября, автомобилисты на электрокарах и гибридных машинах не смогут проехать по Крымскому мосту. Соответствующее постановление утвердил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«С 00:00 3 ноября при подъезде к Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь – от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400) запретят движение электромобилей и гибридных автомобилей», — говорится в сообщении в Телеграм-канале пресс-службы администрации Краснодарского края.

Раньше по Крымскому мосту было запрещено ездить только большегрузам. Для электромобилей и гибридов, как и для грузовой техники сейчас, будет доступен альтернативный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

О том, на какой срок введён запрет на движение электрических машин по Крымскому мосту, не уточняется.