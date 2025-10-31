Мантуров рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения утильсбора с 1 декабря

Первый вице-премьер России ответил на вопрос о влиянии нового «утиля» на стоимость машин.

© Владимир Федоренко/РИА Новости

Повышение утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года не приведёт к существенному подорожанию автомобилей в России. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА «Новости», отвечая на вопрос о том, что будет с ценами на отечественном авторынке.

Утром, 31 октября, Минпромторг РФ объявил о переносе введения новых правил расчёта «утиля» на месяц, которые, по оценке экспертов, могут привести к подорожанию автомобилей на 5-20%.

«Мы внимательно анализируем влияние наших решений в части индексаций утильсбора на доступность автомобилей для граждан. Исходя из динамики цен, спустя два этапа индексации утильсбора, в октябре прошлого года и в январе текущего года, драматичного роста цен, который прогнозировали отраслевые эксперты, не произошло.

Объявленные нововведения могут сказаться на стоимости частного ввоза так называемых «санкционных» иномарок. В целом, не ожидаем резких ценовых скачков», — рассказал Мантуров.

Первый вице-премьер также подчеркнул, что на стоимость российских автомобилей корректировка утильсбора с 1 декабря не окажет существенного влияния, так как отечественные автопроизводители получают от государства субсидии за уплату утильсбора.

Повышение утильсбора на автомобили перенесли на 1 декабря