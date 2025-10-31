Автомобили нового бренда тольяттинского концерна займут отдельную рыночную нишу.

Российский концерн АвтоВАЗ уже до конца 2025 года может наладить выпуск автомобилей новой марки. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на встрече с журналистами на Международном форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге

В марте этого года АвтоВАЗ анонсировал запуск нового бренда SKM, под которым собирается выпускать легкие коммерческие автомобили (LCV) — пассажирские и грузовые фургоны.

«Сейчас идет сертификация продукции. Выпускать этот продукт будем, естественно, по мере готовности сертификации, чтобы все органы, контролирующие, надзорные, и, главное, мы как ответственные производители были уверены в его соответствии всем требованиям. Но и будем искать то окно, когда это сделать наиболее выгодно. Теоретически, даже возможно в этом году», — приводит слова Соколова информационное агентство ТАСС.

Как ранее отметили на АвтоВАЗе, автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями Lada. Особенностью машин новой линейки LCV станут компактные размеры, современное техническое оснащение, а также удобство погрузки и разгрузки.

