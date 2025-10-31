За листья на номере автомобиля лишат водительских прав

Что будет водителю, если он прикрыл номерной знак листьями?

© MarKord/Shutterstock

В соцсетях на днях «завирусились» фото и видео, на которых российские автомобилисты приклеивают к госзнаку машины опавшие осенние листья. По их мнению, таким способом можно избежать штрафа с автоматической дорожной камеры, фиксирующей нарушения ПДД. Однако так делать категорически запрещено.

Как отметил юрист Тургунбой Зокиров в разговоре с АГН «Москва», заклеивание листьями относится к категории умышленного сокрытия идентификационного номера автомобиля. Выезд на дорогу на машине в таком виде обернётся крупным административным штрафом — вплоть до лишения водительского удостоверения, причём на долгий срок.

По действующему законодательству, за управление автомобилем с грязным, заснеженным или просто криво установленным номером можно получить штраф до 500 рублей. А если имеет место факт преднамеренного сокрытия цифр и букв на номерном знаке, как в случае с листьями, то это штраф в 5000 рублей и лишение водительского удостоверения на срок от 1 месяца до 1,5 лет.

Правда, есть один немаловажный момент. Нарушением считается только езда с загрязненными, скрытыми и кривыми госномерами. На автомобиль, находящийся на парковке, данная статья КоАП РФ не распространяется.

